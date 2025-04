GRABADO el 01-04-2025

Cusco: niña de 4 años fallece en nido de San Jerónimo

Investigan la muerte de una menor en un colegio particular de San Jerónimo, Cusco. Los familiares exigen esclarecer lo sucedido y afirman que la pequeña Mariel no tenía ninguna enfermedad previa.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Gustavo Adrianzén y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO ALBERTO OTÁROLA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

Alianza Lima vs. Libertad: hinchas íntimos emocionados por el debut en Copa Libertadores.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias Ahora, martes 1 de abril del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 1 de abril del 2025.

Hamás acepta nueva propuesta de tregua en Gaza "Geomundo".

Ministro de Salud anuncia separación de la directora de la Digemid.

Argentina: detienen a 14 extranjeros por trata de personas vinculados a la secta Ashram Shambala.

Devastador incendio en Huacho destruye humedales amenazando a la biodiversidad y artesanos locales.

Miraflores: inteligencia artificial ayuda a recuperar en menos de 30 minutos vehículo robado.

Cusco: niña de 4 años fallece en nido de San Jerónimo.

Joven arquitecta ingresó a clínica por gripe, le dieron suero y horas después sufre muerte cerebral.

Colegio inicial en Huancavelica colapsa tras lluvias intensas y deja a niños sin clases.

Apurímac: camión se despista y cae al río Chalhuanca.

Minsa anuncia acciones para tratar eventual desabastecimiento de suero fisiológico.

Presidenta Dina Boluarte lidera nueva sesión del Cuarto de Guerra hoy, martes 1 de abril del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 1 de abril del 2025.

Además hoy día 02 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde el canal TVPerú Noticias en Youtube.