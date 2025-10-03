GRABADO el 03-10-2025

Dina Boluarte desesperada por paro de Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Dina Boluarte desesperada por paro de Generación Z

- Al menos 4 ministros de Dina renunciarán para postular al Congreso

- Cosas que solo pasan en el Perú: limpian a José Domingo y López Aliaga queda en evidencia

- Conexión regional: Cusco anuncia protestas, Ayacucho ya protestó



Desde El Búho pe

