GRABADO el 01-10-2025

Donald Trump envía dos submarinos nucleares tras amenazas rusas SEGMENTO PurosFactos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares en zonas cercanas al territorio ruso, tras las recientes amenazas lanzadas por el expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev.

Desde RPP Noticias

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

