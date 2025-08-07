GRABADO el 07-08-2025

Así fue la TRAGEDIA AÉREA en KENIA que dejó al menos 6 MUERTOS y varios heridos LR

Al menos seis personas murieron y dos resultaron gravemente heridas cuando un avión ambulancia se estrelló este jueves 7 de agosto contra varias casas en las afueras de Nairobi, en Kenia, informaron las autoridades locales. "En el avión, perdimos a cuatro personas, incluido el piloto. Hubo heridos graves y también dos muertos en la casa en la que cayó", declaró a la prensa Henry Wafula, administrador del condado de Kiambu, donde ocurrió el accidente. Wafula también informó de dos personas, entre ellas una anciana, gravemente heridas, que fueron trasladadas a un hospital.

