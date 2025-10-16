GRABADO el 16-10-2025

HOY CONOCEMOS MÁS DE LA RACACHA

HOY CONOCEMOS MÁS DE LA RACACHA. tubérculo se puso de moda para algunos pero siempre ha estado presente en las mesas arequipeñas.

LA NOVELA ES UN INSTRUMENTO DE CAMBIO.

ALMENDRADES VS. STICK. Batalla de dos grandes..

El rap del rocoto relleno.

DELENYER rinde homenaje a nuestro premio nobel.

HOY CONOCEMOS MÁS DE LA RACACHA.

El género musical más rico en vocabulario presente en el marco del X Congreso.

Concierto de los tunos de la UNSA.

Arequipa de fiesta por el X congreso de la lengua.

LA IMPORTANCIA DE MIGUEL DE CERVANTES EN LA ACTUALIDAD .

Sacaron el cuadro de los heroes de la pandenia.

Crecimiento urbano descontrolado: cuando el cemento arrasa con lo nativo.

Conversamos con Raúl Romero y Carla Galdoz de La Bibliobici.

Hablamos con el caricaturista arequipeño Omar Zevallos.

LA INFORMALIDAD PROPICIA LA EXTORSIÓN.

LLEVA A TU NIÑO A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025

