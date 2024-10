#Irán se pronunció tras el bombardeo contra #Israel y advirtió a Tel Aviv que no respondan a los ataques pues, pese a "no querer la guerra", no dudarán en realizar operaciones militares para defenderse. En tanto desde Israel, #BenjaminNetanyahu aseguró que "habrán graves consecuencias" contra Irán.



