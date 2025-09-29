GRABADO el 29-09-2025

EnVivo Voto digital: Pdte. del JNE ante Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso

EnVivo Implementación del voto digital: Pdte. del JNE ante Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EnVivo Voto digital: Pdte. del JNE ante Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso.

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba..

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba.

EnVivo Cajamarca: Distritos de Pion y Ninabamba culminan sufragio por EMC..

JNE informa que el 100 de mesas quedaron instaladas por EMC 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua de señas peruana.

Videos con IA en elecciones Aprende a identificarlos y evita la desinformación .

JNE fiscaliza a todas las autoridades por igual.

JNE fiscaliza en Pion y Ninabamba el cumplimiento de las normas rumbo a las EMC de este domingo 28..

Elecciones en Cajamarca Conoce los locales de votación para Pion y Ninabamba.

Presidente del JNE pide a partidos políticos propuestas claras y responsables .

ENVIVO ¿Habrá ausentismo en estas elecciones? Entrevista en vivo con Jeffrey Radzinsky.

EnVivo JNE inaugura oficina desconcentrada en Pasco.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de setiembre de 2025.

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

