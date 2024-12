El congresista Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso de la República, protagonizó un altercado durante su asistencia al evento cultural Discofobia, realizado en el Museo de Arte de Lima (MALI). El legislador terminó siendo escoltado por personal de seguridad tras un enfrentamiento con algunos asistentes, que lo dejó con su ropa rota y sin sus lentes.



Según relató el parlamentario de Avanza País, el incidente inició cuando una persona comenzó a grabarlo sin su consentimiento mientras lo insultaba. Cavero afirmó que, tras intentar ignorar la situación, tomó el celular del agresor para entregárselo a seguridad, lo que generó una respuesta violenta por parte de esta persona, quien lo golpeó en el rostro, rompió sus lentes y le lanzó un vaso.



El momento fue registrado por varios asistentes y compartido en redes sociales, donde se observaron las tensiones que derivaron en la retirada del congresista entre gritos e insultos. En un comunicado difundido en su cuenta de X, Alejandro Cavero calificó lo sucedido como un acto de intolerancia y violencia, subrayando que las discrepancias deben expresarse de manera respetuosa en una democracia.



CAVERO SE PRONUNCIA



“Siempre he estado abierto a las críticas constructivas sobre mi labor. Sin embargo, este tipo de acciones están lejos de ser una forma aceptable de expresión. Condeno firmemente estos actos que no deben repetirse”, señaló Cavero. Por su parte, el equipo del Museo de Arte de Lima aún no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al incidente ocurrido en sus instalaciones.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 01/12/2024



