GRABADO el 10-10-2025

Desafíos y oportunidades para la inversión en la Amazonía peruana AGENDA REGIONAL

AGENDA REGIONAL La Red de Medios Regionales del Perú conversará con los actores del desarrollo económico de la Amazonía y el rol de los pueblos indígenas en el proceso.



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Le apagaron las cámaras a Dina y ni pudo despedirse El penoso final de una presidenta ilegítima.

¡DE MAL EN PEOR! José Jerí: el presidente de Perú fiel seguidor de contenido triple X y sexista.

¡Y SUSEL LE RESPONDE! Rosangella Barbarán queda expuesta en plena transmisión en vivo por Tiktok.

PASÓ EN EL PERÚ: Colectivos convocan marcha en Huancayo contra José Jerí y Congreso el 15 de octubre.

Jerí y Rospigliosi no nos representan: el paro continúa Pico a Pico con Mabel Cáceres.

"QUÉ PAÍS TAN RARO" Prensa extranjera revela los antecedentes de José Jerí tras vacancia de Dina.

Tras vacancia de Dina Boluarte, ministro de Agricultura aún cumple funciones en Arequipa.

La Libertad: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña.

Ayacucho: Si nos callamos, aceptamos, Asfah defiende protesta ante visita de autoridades.

Cusco: Defensor del Pueblo defiende a Philip Butters y advierte anarquía tras protestas en Juliaca.

Desafíos y oportunidades para la inversión en la Amazonía peruana AGENDA REGIONAL.

¡HISTÓRICO! Dina Boluarte VACADA y un acusado de abuso sexual toma el control del Perú.

¡CASI LLORAN! Así reaccionaron al anuncio de la vacancia de Dina Boluarte: una fiesta en Lima.

El fin de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota vacancia mientras se especula con renuncia.

¡SE ACABÓ! Así se vivió la VACANCIA de Dina Boluarte: gritos, caos y traiciones.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.