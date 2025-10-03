GRABADO el 03-10-2025

Gobernador regional del Cusco demanda al Mincul y exige control total sobre Machu Picchu

El Gobernador Regional del Cusco, Werner Salcedo, interpuso una demanda constitucional de cumplimiento contra el Ministerio de Cultura para exigir la transferencia inmediata y total de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) al ámbito regional. La demanda incluye la administración del Santuario de Machu Picchu y otros bienes que integran el patrimonio cultural.



La acción judicial fue presentada ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Cusco y se sustenta en la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N. 29565, que creó el Ministerio de Cultura en 2010. Según el documento, este mandato legal estableció un plazo para transferir a los gobiernos regionales las antiguas unidades culturales, disposición que lleva más de 15 años incumplida.



El caso es patrocinado por el constitucionalista Luciano López, quien informó la medida tanto en un comunicado oficial como en su cuenta de X (antes Twitter). "El bufete que lidero ha asumido la defensa del Gobernador de Cusco, Werner Salcedo, en la elaboración y presentación de la demanda constitucional de cumplimiento contra el Ministerio de Cultura", señaló.



Alcance del reclamo y proceso



López advirtió que el incumplimiento del Ministerio de Cultura "afecta a la descentralización y somete a los gobiernos regionales al deficiente manejo del patrimonio cultural por parte del gobierno central".



El abogado agregó que este proceso tiene una "especial trascendencia constitucional" pues compromete al conjunto de la sociedad cusqueña y el rol histórico del Estado como garante de la descentralización.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 3 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 3 DE OCTUBRE DEL 2025.

Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima: "Crearemos el Serenazgo Metropolitano".

José Luis Silva Martinot: "Machu Picchu debería ser declarado como activo crítico".

Gobernador regional del Cusco demanda al Mincul y exige control total sobre Machu Picchu.

MML refuerza seguridad por recorrido del Señor de los Milagros ante nuevas protestas.

Alias 'Luchito': cae sujeto implicado en muerte de niño tras ataque a combi en Independencia.

Schialer sobre posible renuncia de ministros para postular a elecciones: No perjudica al gabinete.

Policía interviene comitiva del alcalde de Pataz: encontraron armas en uno de los vehículos.

Perú Primero confía en que Martín Vizcarra supere inhabilitaciones y sea candidato en 2026.

Presidenta Dina Boluarte sobre elecciones del 2026: No perdamos el voto con falsos líderes.

Audio de WhatsApp delató a alias "Pequeño J" y permitió su captura en el Perú.

'El Monstruo': celulares incautados en Paraguay podrían revelar contactos y órdenes hacia el Perú.

Breña: Detienen a extranjera por asesinar a su esposo y esconder el cuerpo en la maletera de auto.

Imágenes Exclusivas: Bus choca y destroza una combi en la avenida Túpac Amaru en Comas.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.