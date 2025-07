GRABADO el 01-07-2025

¿Se podrá inaugurar el Tren Lima - Chosica? Alcalde de Lima y ministro se enfrentan

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, viene enfrentándose con el ministro de Transporte y Comunicaciones por el proyecto del tren Lima - Chosica. Mientras este último señaló que no había expediente técnico y que, por tanto, este proyecto no era viable, el alcalde respondió convocando una marcha. Mientras tanto, Latina consiguió imágenes exclusivas de las obras que están haciendo para bajar los rieles y que el tren pase bajo los puentes.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

¿Se podrá inaugurar el Tren Lima - Chosica? Alcalde de Lima y ministro se enfrentan.

¿Dinero de migrantes en peligro? Estados Unidos cobrará impuestos a las remesas.

Obras en vía por la que pasará tren Lima - Chosica: "Están bajando las rieles para que pueda entrar".

Graban a líder de orquesta golpeando a compañera en plena calle.

"No es como lo pintan": Policía lo señala como brazo armado de 'Los Injertos del Cono Norte'.

Joven fue perseguido y asesinado: Todo fue grabado por los vecinos.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 01 DE JULIO DEL 2025.

¿Qué debo comer para cuidar mi intestino? "Es el segundo cerebro".

EVALUAN DENUNCIA CONTRA DELIA ESPINOZA EN SUBCOMISIÓN DE ACUSASIONES CONSTITUCIONALES.

Asesinan a rapero Baby Flow en su cevichería: "Estuvo vinculado a organizaciones criminales".

Adulto mayor se resbaló: Entrada a hospital queda inundada tras fuertes lloviznas.

¿TE AGREGARON A UN GRUPO DE WHATSAPP? ¡NO CAIGAS!.

Corredor Azul termina empotrado: Conductor en presunto estado de ebriedad se habría cruzado con bus.

Conductores hartos de las pistas inundadas por la llovizna: ¿Lima no está preparada?.

OPERATIVO CONTRA EL 'INGENIERO DEL TERROR', INVESTIGADO POR PORNOGRAFÍA INFANTIL.

Además hoy día 01 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.