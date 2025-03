En di谩logo con Exitosa, Fernando Cill贸niz, exgobernador de Ica, se帽al贸 que no se arrepiente de su lazo con Novonor, ex Odebrecht. Sin embargo, precis贸 que no debi贸 incursionar en pol铆tica. "No tengo af谩n de ser presidente", afirm贸.



Noticias del Per煤 y actualidad, pol铆tica.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Instagram 鈫 https://www.instagram.com/exitosape/

Twitter 鈫 https://twitter.com/exitosape

Facebook 鈫 https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Web 鈫 http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Per煤

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

鉃★笍 http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube 猬咃笍

隆Mantente siempre informado activando la 馃敂 de notificaciones!



Corporaci贸n Universal



#ExitosaNoticias #RadioExitosa #ExitosaPer煤 #NoticiasPer煤 #pol铆tica #presidente

Noticias adicionales en Exitosa Noticias

驴LA MANA ES LA NUEVA MAGALY? 馃槺馃敟 | LA MANA EN HABLA MANO | CON脡CTATE

HABLEMOS CLARO 馃挰 con JES脷S VERDE - 01/03/25

馃敶馃數Mininter anunci贸 que este lunes presentar谩 denuncia constitucional contra la Fiscal de la Naci贸n

馃敶馃數An铆bal Torres se帽ala que Dina Boluarte y Keiko Fujimori planearon "derrocar" a Pedro Castillo

馃敶馃數Esto es todo lo que se sabe sobre rescate del menor que cay贸 a un pozo de 15 metros en Orellana

馃敶馃數驴Habr谩 fen贸meno El Ni帽o Costero en Per煤 este 2025? Esto dice Enfen: "Seguir铆an las lluvias"

馃敶馃數 Rescatan a menor que hab铆a ca铆do a un pozo de quince metros en Orellana, Loreto

馃敶馃數Cill贸niz no se arrepiente de lazo con Odebrecht, pero s铆 de incursionar en pol铆tica

馃敶馃數Tensi贸n en Orellana: As铆 avanzan los labores de rescate del menor que cay贸 a pozo de 15 metros

馃敶馃數Fernando Cill贸niz no inform贸 al PPC de su v铆nculo con Odebrecht: "Me parec铆a intrascendente"

馃敶馃數Sindicato vinculado a Sendero Luminoso avanza en Latinoam茅rica y pide liberar al expresidente

馃敶馃數Empresarios presentan al Congreso proyectos de ley de seguridad ciudadana

RITUALES DE MAGIA VUD脷 EN VIVO 馃敶 | HOY TENEMOS COMO INVITADO AL PARAPSIC脫LOGO MARCO YANELY

馃敶馃數Tragedia en Trujillo: Techo del Real Plaza ten铆a corrosi贸n y serias deficiencias, revelan im谩genes

馃敶馃數驴Cu谩les son los derechos y deberes del padre de familia? Experto responde

Adem谩s hoy d铆a 01 de Marzo en el calendario del Per煤.

M谩s videos de Exitosa Noticias

Todos los videos desde el canal Exitosa Noticias en Youtube.