TRUMP ejecuta NUEVO ATAQUE contra CUARTO BARCO 'NARCO' en el Caribe
GUERRA EE.UU. vs VENEZUELA El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo ataque militar letal contra una presunta embarcación de narcotráfico que, según él, estaba afiliada a una organización terrorista en el Caribe. Trump dijo que el ataque tuvo como objetivo una embarcación que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y que mató a tres hombres narcoterroristas a bordo. En las imágenes compartidas por la Casa Blanca se puede apreciar cómo una pequeña embarcación es marcada como objetivo antes de ser alcanzada por un proyectil de larga distancia, tras lo cual estalla en llamas.
trump eeuu venezuela caribe narcotrafico
00:00 - 00:11 Donald Trump anunció nuevo ataque militar contra embarcación narcoterrorista en el Caribe
00:12 - 00:35 Trump dio a conocer el lugar exacto del ataque y el número de muertos
00:36 - 01:04 Imágenes del momento exacto del ata ataque a embarcación narcoterrorista en el Caribe
01:05 - 01:21 Trump hizo un llamado a frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos
01:22 - 01:37 Breve resumen del conflicto entre EE. UU. y Venezuela en el Caribe
NICOLÁS MADURO alista civiles para la GUERRA contra EE. UU.
PARADA MILITAR CHILE: impactante exhibición de la armada chilena
Trump CRITICA a la prensa y plantea quitar licencias a medios en EE.UU.
