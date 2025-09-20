GRABADO el 20-09-2025

TRUMP ejecuta NUEVO ATAQUE contra CUARTO BARCO 'NARCO' en el Caribe

GUERRA EE.UU. vs VENEZUELA El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo ataque militar letal contra una presunta embarcación de narcotráfico que, según él, estaba afiliada a una organización terrorista en el Caribe. Trump dijo que el ataque tuvo como objetivo una embarcación que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y que mató a tres hombres narcoterroristas a bordo. En las imágenes compartidas por la Casa Blanca se puede apreciar cómo una pequeña embarcación es marcada como objetivo antes de ser alcanzada por un proyectil de larga distancia, tras lo cual estalla en llamas.

trump eeuu venezuela caribe narcotrafico



00:00 - 00:11 Donald Trump anunció nuevo ataque militar contra embarcación narcoterrorista en el Caribe

00:12 - 00:35 Trump dio a conocer el lugar exacto del ataque y el número de muertos

00:36 - 01:04 Imágenes del momento exacto del ata ataque a embarcación narcoterrorista en el Caribe

01:05 - 01:21 Trump hizo un llamado a frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos

01:22 - 01:37 Breve resumen del conflicto entre EE. UU. y Venezuela en el Caribe



