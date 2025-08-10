GRABADO el 10-08-2025

Terremoto de magnitud 6,1 en Turquía: un fallecido y varios heridos tras derrumbes Gestión

Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía este domingo, dejando al menos un muerto y decenas de heridos. El epicentro se localizó en Sindirgi, provocando el derrumbe de 16 edificios, cuatro de ellos habitados, incluido uno de tres plantas en el centro de la ciudad. El sismo se sintió en Estambul y la turística Esmirna, generando pánico entre la población.



Equipos de rescate lograron sacar con vida a varias personas de entre los escombros. El temblor, registrado poco antes de las 8 p.m. hora local, fue seguido por unas 20 réplicas de entre 3,5 y 4,6 grados. Turquía, atravesada por varias fallas geológicas, ha sido escenario de graves catástrofes sísmicas en el pasado.



noticiashoy breakingnews internacionales Turquía terremoto Sindirgi Estambul Esmirna sismo rescate



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



terremoto en Turquía 6,1

sismo en Sindirgi Turquía

terremoto deja un muerto en Turquía

edificios derrumbados en Turquía

rescate de sobrevivientes en Turquía

réplicas tras terremoto Turquía

temblor se siente en Estambul y Esmirna

destrucción por sismo en Turquía

terremoto en el oeste de Turquía

Sindirgi epicentro del terremoto

fallecidos por sismo en Turquía

magnitud 6,1 Turquía

pánico en Estambul por temblor

Turquía fallas geológicas

catástrofes sísmicas en Turquía

operativos de rescate en Turquía

daños materiales por terremoto

temblor causa heridos en Turquía

terremoto con epicentro en Sindirgi

sismo Turquía agosto 2025

Desde Diario Gestión

CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO.

¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.

Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero.

LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 11 de agosto 2025.

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión.

Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión.

Terremoto de magnitud 6,1 en Turquía: un fallecido y varios heridos tras derrumbes Gestión.

Gaza muere de hambre: ¿por qué la gente no tiene que comer? Gestión.

Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión.

Noticias del 10 de agosto: VENEZUELA ACUSA DE AGRESIÓN A EE.UU. Y RESPALDA A MADURO Noticiero.

ZELENSKI advierte que UCRANIA no cederá territorio pese a reunión TRUMP-PUTIN Gestión.

MÉXICO niega operación MILITAR de EE.UU. contra CÁRTELES en su territorio Gestión.

Adolescente ARMADO deja tres heridos en un TIROTEO en Nueva York Gestión.

Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA Noticiero.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.