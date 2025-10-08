GRABADO el 08-10-2025

Extorsionadores dejan aterrador mensaje a choferes de la 'Línea 75' en SJL

Las amenazas llegan por WhatsApp a los directivos, detallando nombres de conductores y sus vehículos.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de Octubre de 2025.

Encañonan a chofer de la "Chama" pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno.

Choferes de "La Roma" llevan 8 días sin trabajar por miedo a los extorsionadores.

Extorsionadores dejan aterrador mensaje a choferes de la 'Línea 75' en SJL.

Choferes salen a trabajar con miedo tras levantamiento del paro de transporte.

Conductor impacta contra un poste tras conducir en estado de ebriedad.

ATV Noticias Central: Programa del martes 7 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MARTES 7 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del martes 7 de octubre del 2025.

Premier denuncia ataques verbales de la prensa contra la presidenta Boluarte.

Ciudadanía le responde a Dina Boluarte tras pedir que no lean mensajes de extorsionadores.

Ministro de Transportes propone adelantar reunión con gremios para este jueves 9.

Sector de transportistas piden declarar en emergencia el transporte público.

Mávila Huertas: "La corrupción policial es otro tema a atender".

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 07 de Octubre de 2025.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

