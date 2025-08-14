GRABADO el 14-08-2025

Sentencia contra Vizcarra podría emitirse en un mes: "Si es que hay varias audiencias"

En entrevista con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, no descartó que la sentencia final contra el expresidente Martín Vizcarra, por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, puede emitirse en un mes. No obstante, precisó que para ello es necesario aumentar el número de audiencias.

