GRABADO el 14-08-2025

Sentencia contra Vizcarra podría emitirse en un mes: "Si es que hay varias audiencias"

En entrevista con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, no descartó que la sentencia final contra el expresidente Martín Vizcarra, por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, puede emitirse en un mes. No obstante, precisó que para ello es necesario aumentar el número de audiencias.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Juan Rivero Lazo: "Yo estuve sentenciado desde el primer día, cada que pedía algo me lo negaban".

Sentencia contra Vizcarra podría emitirse en un mes: "Si es que hay varias audiencias".

"No le puede decir al juez que irá a trabajar cuando su intención es hacer proselitismo".

Susana Villarán: "Tenemos un caso sólido con información consolidada", asegura Rafael Vela.

Rafael Vela niega que esposa del juez Chávez Tamariz haya trabajado en el Equipo Lava Jato.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/08/25.

Detienen a presuntos integrantes de organización criminal dedicada a la extorsión.

Sentencia contra Martín Vizcarra podría emitirse en un mes: "Si es que hay varias audiencias".

Hermano de Martín Vizcarra tras prisión preventiva del expresidente.

"Algunos miembros de las FF.AA. utilizaron esa guerra para desatar sus pasiones enfermizas".

"Algunos miembros de las FF.AA. utilizaron esa guerra para desatar sus pasiones enfermizas".

"No se puede hacer un signo igual entre un asesino y un combatiente digno heredero de Bolognesi".

"No se puede hacer un signo igual entre un asesino y un combatiente digno heredero de Bolognesi".

Trabajadora de bus atacado: "Son 3 organizaciones que nos amenazan para pagar 15 soles diario".

Agroexportaciones cayeron 3 en julio por precios internacionales: ¿A qué se debe?.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.