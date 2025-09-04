GRABADO el 04-09-2025

Menor esquiva una bala y se salva de asalto en Barranca

Las cámaras de seguridad captaron al delincuente disparando una bala a un joven, que afortunadamente logró esquivarla. Luego de ello el ladrón huye.

La importancia de los tratamientos integrales en la lucha contra el cáncer.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 4 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Abogado de Gino Ríos sobre denuncia de su expareja por agresión: No hubo violencia.

Segunda sentencia contra Toledo: Expresidente es condenado a 13 años de cárcel por caso 'Ecoteva'.

Martín Vizcarra sale en libertad: No había justificación para prisión preventiva.

Martín Vizcarra: simpatizantes de expresidente aguardan su salida del penal de Barbadillo (3/3).

Furor por el pan con chicharrón: Panamericana realiza concurso de desayunos.

INEI: cerca de 5 millones de hogares censados en el Censo Nacional 2025.

Policía balea a delincuente en pleno robo.

SMP: Extorsionan y amenazan a empresa translicsa.

Corpac tras agresión de funcionario en Jaén: Ronderos no encontraron la obra paralizada.

Ronderos castigan a funcionario de CORPAC por retraso en obras del aeropuerto de Jaén.

Abogado de Betssy Chávez: El INPE la mantiene encadenada a la cama del hospital (1/2).

Martín Vizcarra: simpatizantes de expresidente aguardan su salida del penal de Barbadillo (2/2).

Menor esquiva una bala y se salva de asalto en Barranca.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

