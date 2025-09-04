GRABADO el 04-09-2025

Menor esquiva una bala y se salva de asalto en Barranca

Las cámaras de seguridad captaron al delincuente disparando una bala a un joven, que afortunadamente logró esquivarla. Luego de ello el ladrón huye.

La importancia de los tratamientos integrales en la lucha contra el cáncer.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 4 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Abogado de Gino Ríos sobre denuncia de su expareja por agresión: No hubo violencia.

Segunda sentencia contra Toledo: Expresidente es condenado a 13 años de cárcel por caso 'Ecoteva'.

Martín Vizcarra sale en libertad: No había justificación para prisión preventiva.

Martín Vizcarra: simpatizantes de expresidente aguardan su salida del penal de Barbadillo (3/3).

Furor por el pan con chicharrón: Panamericana realiza concurso de desayunos.

INEI: cerca de 5 millones de hogares censados en el Censo Nacional 2025.

Policía balea a delincuente en pleno robo.

SMP: Extorsionan y amenazan a empresa translicsa.

Corpac tras agresión de funcionario en Jaén: Ronderos no encontraron la obra paralizada.

Ronderos castigan a funcionario de CORPAC por retraso en obras del aeropuerto de Jaén.

Abogado de Betssy Chávez: El INPE la mantiene encadenada a la cama del hospital (1/2).

Martín Vizcarra: simpatizantes de expresidente aguardan su salida del penal de Barbadillo (2/2).

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

