Menor esquiva una bala y se salva de asalto en Barranca
Las cámaras de seguridad captaron al delincuente disparando una bala a un joven, que afortunadamente logró esquivarla. Luego de ello el ladrón huye.
Desde 24 Horas
La importancia de los tratamientos integrales en la lucha contra el cáncer.
24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 4 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Abogado de Gino Ríos sobre denuncia de su expareja por agresión: No hubo violencia.
Segunda sentencia contra Toledo: Expresidente es condenado a 13 años de cárcel por caso 'Ecoteva'.
Martín Vizcarra sale en libertad: No había justificación para prisión preventiva.
Martín Vizcarra: simpatizantes de expresidente aguardan su salida del penal de Barbadillo (3/3).
Furor por el pan con chicharrón: Panamericana realiza concurso de desayunos.
INEI: cerca de 5 millones de hogares censados en el Censo Nacional 2025.
Policía balea a delincuente en pleno robo.
SMP: Extorsionan y amenazan a empresa translicsa.
Corpac tras agresión de funcionario en Jaén: Ronderos no encontraron la obra paralizada.
Ronderos castigan a funcionario de CORPAC por retraso en obras del aeropuerto de Jaén.
Abogado de Betssy Chávez: El INPE la mantiene encadenada a la cama del hospital (1/2).
Martín Vizcarra: simpatizantes de expresidente aguardan su salida del penal de Barbadillo (2/2).
Menor esquiva una bala y se salva de asalto en Barranca.
Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.
24 Horas
Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.