GRABADO el 19-09-2025

Trump CRITICA a la prensa y plantea quitar licencias a medios en EE.UU. LR

Trump censura a la prensa. Donald Trump vuelve a abrir un frente con los medios de comunicación, esta vez con una amenaza directa: quitar los permisos de emisión a los canales que lo critiquen. En declaraciones con un medio, el presidente estadounidense afirmó que las cadenas que poseen licencia no deberían tener derecho a emitir contenido que lo ataque.



Estas palabras se producen en un contexto tenso, tras la cancelación del programa Jimmy Kimmel Live de la cadena ABC, luego de que el presentador hiciera un comentario sobre el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk. Trump insistió en que la decisión de sacar el programa del aire no fue censura, sino resultado de malas audiencias, y agregó que Kimmel no tenía talento y debió haber sido despedido hace mucho tiempo.



donaldtrump jimmykimmel estadosunidos mediosdecomunicacion



00: 00 - 00:21 TRUMP: Censura a los medios de comunicacón

00:30 - 1:17 TRUMP: Cancelación del programa Jimmy Kimmel Live

00:01:17 - 00:01:44 TRUMP: Líder Republicano acusó como un brazo del Partido Demócrata



trump ultimas noticias

trump hoy

trump censura

trump medios de comunicacion

trump en vivo

donald trump

donald trump prensa

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

