GRABADO el 31-10-2025

Callao: Con bailes criollos reciben a turistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, los turistas son recibidos con coloridos bailes criollos.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Desde Exitosa Noticias

