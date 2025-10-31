GRABADO el 31-10-2025

Callao: Con bailes criollos reciben a turistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, los turistas son recibidos con coloridos bailes criollos.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Puno: Familiares de once fallecidos en accidente piden justicia.

Juan Morillo sobre Jaime Villanueva: "En otras oportunidades ha mentido en sus declaraciones".

Callao: Con bailes criollos reciben a turistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Morillo responde al abogado de Villanueva: "En ningún momento la Fiscalía ha sido piadosa conmigo".

VMT: Comerciante lleva 30 años vendiendo flores y detalles en el cementerio Virgen de Lourdes.

Morillo responde al abogado de Villanueva: "En ningún momento la Fiscalía ha sido piadosa conmigo".

Contraloría detecta deficiencias en comisarías: Policías usan chalecos de 28 años de antigüedad.

Comerciantes de Andahuaylas respaldan el paro del 4 de noviembre y exigen mayor seguridad.

Piura: Transportistas piden sinceramiento de tarifas en peajes que son muy elevadas.

Elecciones 2026: "Serán doce marcas que tienen que hacer en menos de un minuto".

¿Cree que el cobro de peajes en Junín corresponde a un mantenimiento adecuados de las carreteras?.

Trujillanos opinan sobre cobro de peajes.

VMT: Ciudadanos visitan a sus difuntos en el cementerio Virgen de Lourdes.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 31/10/25.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 31/10/25.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Puno: Familiares de once fallecidos en accidente piden justicia

video

Juan Morillo sobre Jaime Villanueva: "En otras oportunidades ha mentido en sus declaraciones"

video

Callao: Con bailes criollos reciben a turistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

video

Morillo responde al abogado de Villanueva: "En ningún momento la Fiscalía ha sido piadosa conmigo"

video

VMT: Comerciante lleva 30 años vendiendo flores y detalles en el cementerio Virgen de Lourdes

video

Morillo responde al abogado de Villanueva: "En ningún momento la Fiscalía ha sido piadosa conmigo"

video

Contraloría detecta deficiencias en comisarías: Policías usan chalecos de 28 años de antigüedad

video

Comerciantes de Andahuaylas respaldan el paro del 4 de noviembre y exigen mayor seguridad

video

Piura: Transportistas piden sinceramiento de tarifas en peajes que son muy elevadas

video

Elecciones 2026: "Serán doce marcas que tienen que hacer en menos de un minuto"

video

¿Cree que el cobro de peajes en Junín corresponde a un mantenimiento adecuados de las carreteras?

video

Trujillanos opinan sobre cobro de peajes

video

VMT: Ciudadanos visitan a sus difuntos en el cementerio Virgen de Lourdes

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 31/10/25

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 31/10/25

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

22º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo