GRABADO el 12-10-2025

Nuevo arancel tensa relación comercial entre China y EE.UU LR

Estados Unidos volvió a subir la tensión con China al anunciar un nuevo arancel del 100 sobre productos importados, en respuesta a las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras. Pekín respondió con dureza y acusó a Washington de actuar con doble moral y sabotear el diálogo comercial.
El conflicto revive la guerra comercial iniciada en 2018 y pone en riesgo una reunión clave entre los presidentes Trump y Xi Jinping.

00:00 - 00:09 Tensión entre Estados Unidos y China
00:18 - 01:03 100 aranceles a China
01:15 - 01:43 ¿Por qué la disputa entre China y Estados Unidos?

