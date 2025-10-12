Nuevo arancel tensa relación comercial entre China y EE.UU LR
Estados Unidos volvió a subir la tensión con China al anunciar un nuevo arancel del 100 sobre productos importados, en respuesta a las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras. Pekín respondió con dureza y acusó a Washington de actuar con doble moral y sabotear el diálogo comercial.
El conflicto revive la guerra comercial iniciada en 2018 y pone en riesgo una reunión clave entre los presidentes Trump y Xi Jinping.
larepública aranceles estadosunidos china comercio tension
00:00 - 00:09 Tensión entre Estados Unidos y China
00:18 - 01:03 100 aranceles a China
01:15 - 01:43 ¿Por qué la disputa entre China y Estados Unidos?
aranceles china y estados unidos
estados unidos y china
aranceles
donald trump xi jinping
comercio entre estados unidos y china
Además hoy día 12 de Octubre
