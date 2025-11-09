GRABADO el 09-11-2025

Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 9 de noviembre

Lo que vale contar. Un espacio que pone en primer plano las voces y las historias de nuestras regiones. Porque el Perú se construye reconociendo su diversidad, celebrando sus riquezas y abrazando sus desafíos.

A través de una narrativa cercana y optimista, queremos inspirar a más peruanos a valorar lo propio, a conectar con su tierra y a ser parte activa de la transformación del país.

Este y todos los domingos, a las 8 p. m., descubre con nosotros Lo que vale contar: un viaje hacia el futuro con identidad, cultura y desarrollo social.

Por TVPerú y TVPerú Noticias.

LoQueValeContar Perú HistoriasQueInspiran Identidad DesarrolloSostenible

¡Suscríbete para más contenido exclusivo!

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias

NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, JOSÉ JERÍ, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 10 de noviembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 10 de noviembre del 2025.

Presidente José Jerí lidera ceremonia de izamiento de bandera en centro educativo.

Taxi atropella a joven en cruce peatonal de San Isidro.

Premier Ernesto Álvarez sostuvo audiencia bilateral con el presidente de Bolivia Rodrigo Paz.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 10 de noviembre del 2025.

Caen ladrones de viviendas tras persecución y choque en Cercado de Lima.

Presidente Jerí: actualización del estado de emergencia nos permitirá actuar con mayor contundencia.

Incendio en almacén de reciclaje en Lurigancho-Chosica: bomberos logran confinar el fuego.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 10 de noviembre del 2025.

El enigma del 3I Atlas: ¿misterio cósmico o simple visitante interestelar? I "Hora contacto" EN VIVO.

"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, domingo 9 de noviembre del 2025.

Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 9 de noviembre.

"Aliados por la seguridad" del domingo 9 de noviembre del 2025 por TVPerú Noticias EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, domingo 9 de noviembre del 2025.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 10 de noviembre del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 10 de noviembre del 2025

video

Presidente José Jerí lidera ceremonia de izamiento de bandera en centro educativo

video

Taxi atropella a joven en cruce peatonal de San Isidro

video

Premier Ernesto Álvarez sostuvo audiencia bilateral con el presidente de Bolivia Rodrigo Paz

video

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 10 de noviembre del 2025

video

Caen ladrones de viviendas tras persecución y choque en Cercado de Lima

video

Presidente Jerí: actualización del estado de emergencia nos permitirá actuar con mayor contundencia

video

Incendio en almacén de reciclaje en Lurigancho-Chosica: bomberos logran confinar el fuego

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 10 de noviembre del 2025

video

El enigma del 3I Atlas: ¿misterio cósmico o simple visitante interestelar? I "Hora contacto" EN VIVO

video

"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, domingo 9 de noviembre del 2025

video

Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 9 de noviembre

video

"Aliados por la seguridad" del domingo 9 de noviembre del 2025 por TVPerú Noticias EN VIVO

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, domingo 9 de noviembre del 2025

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 10 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo