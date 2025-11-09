Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 9 de noviembre
Lo que vale contar. Un espacio que pone en primer plano las voces y las historias de nuestras regiones. Porque el Perú se construye reconociendo su diversidad, celebrando sus riquezas y abrazando sus desafíos.
A través de una narrativa cercana y optimista, queremos inspirar a más peruanos a valorar lo propio, a conectar con su tierra y a ser parte activa de la transformación del país.
Este y todos los domingos, a las 8 p. m., descubre con nosotros Lo que vale contar: un viaje hacia el futuro con identidad, cultura y desarrollo social.
Por TVPerú y TVPerú Noticias.
LoQueValeContar Perú HistoriasQueInspiran Identidad DesarrolloSostenible
