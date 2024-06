El abogado laboralista, Ricardo Herrera, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Teletrabajo, el cual indica que la realización de actividades domésticas podrían ser causal de despido.



En entrevista para 2024 en 24 Horas, el jurista cuestionó estas modificaciones y señaló que podría generar un "doble perjuicio", debido a que los que laboran bajo esta modalidad trabajan en base a "objetivos" y no a "tiempo".



"El teletrabajador básicamente trabaja por objetivos, no por tiempo, la mayoría de los teletrabajadores [...] no están sujetos a marcar tarjeta, entonces, pueden, lo que se les encomienda, hacerlo en algún momento del día, no tienen que hacerlo en una jornada de trabajo rígida", dijo.



"El proyecto de ley lamentablemente no tiene en cuenta esto y puede generar un doble perjuicio para el empleador y para el trabajador. Para el trabajador porque va a tener que estar sentado en la computadora toda la jornada [...] y para el empleador porque va a tener que pagar horas extras a alguien cuyo trabajo no necesariamente está diseñado para una jornada corrida", añadió.



SOBRE PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DOMÉSTICAS



En ese sentido, Herrera cuestionó que se pretenda establecer como causal de vacancia la realización de actividades domésticas y aseguró que ello "va contra la esencia misma del teletrabajo".

