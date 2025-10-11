GRABADO el 11-10-2025

TRUMP impone ARANCEL del 100 a CHINA y amenaza con cancelar reunión con XI JINPING Gestión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel adicional del 100 a las importaciones procedentes de China y puso en duda su reunión con Xi Jinping, prevista para dentro de dos semanas, en el marco de una nueva escalada comercial entre ambas potencias.



Trump justificó la medida como respuesta a los controles de exportación de tierras raras y productos estratégicos anunciados por Pekín, esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, hardware militar y tecnologías de energía renovable.



El mandatario también impuso restricciones a la exportación de software estadounidense de importancia estratégica hacia China, endureciendo aún más la tensión bilateral.



China adoptó una posición extraordinariamente agresiva sobre el comercio, afirmó Trump en Truth Social, acusando a Pekín de amenazar la estabilidad económica mundial con una carta hostil al mundo.



La decisión podría afectar profundamente la cadena global de suministros y alejar aún más la posibilidad de una reunión bilateral en Corea del Sur, que marcaría el primer encuentro entre Trump y Xi Jinping desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.



La medida llega apenas una semana después de que Trump destacara la importancia de la cooperación económica en la región y anunciara planes para visitar China en 2026, un gesto que ahora parece en duda.



