GRABADO el 07-10-2025

Entrevista a Miguel Grau Malachowski, bisnieto del héroe nacional Miguel Grau

Desde Diario Oficial El Peruano

TikTok capacitará a 6,000 docentes peruanos .

Alcalde de Yanahuara reconoce a El Peruano por sus 200 anos YouTube.

El Peruano: GORE Arequipa recibe al diario en su Bicentenario.

Los invitamos a la exposición multimedia "Caral bajo la mirada de El Peruano"..

Illariywan Yachariy: Aprueban reglamento de la SBS para el octavo retiro AFP 2025.

Entregan reconocimiento por 200 años a El Peruano.

Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche.

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 13 al 19 de setiembre de 2025.

Illariywan Yachariy: Inician censo de comunidades indígenas.

GeoAPP facilita acceso a imágenes satelitales.

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales en Programa Beca 18.

La seguridad del personal de campo en los Censos Nacionales 2025 es una prioridad .

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!.

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

