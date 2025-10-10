GRABADO el 10-10-2025

Esto opinan los peruanos sobre la asunción de José Jerí como presidente de la República LR

La República salió a las calles del Centro de Lima para conocer si los ciudadanos están de acuerdo con la vacancia contra Dina Boluarte y la posterior designación de José Jerí como presidente interino hasta las próximas elecciones en el año 2026.



