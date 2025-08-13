GRABADO el 13-08-2025

Jóvenes de 17 años ¿votarán en las Elecciones2026?

Si hoy tienes 17 años y cumples la mayoría de edad hasta el 12 de abril de 2026, ¡te tocará votar en las próximas elecciones generales! Miles de nuevos electores se sumarán a decidir el futuro del país.



