GRABADO el 13-08-2025

Jóvenes de 17 años ¿votarán en las Elecciones2026?

Si hoy tienes 17 años y cumples la mayoría de edad hasta el 12 de abril de 2026, ¡te tocará votar en las próximas elecciones generales! Miles de nuevos electores se sumarán a decidir el futuro del país.

SUSCRÍBETE! En JNETV te brindamos información oficial y actualizada sobre los procesos electorales a nivel nacional y la cultura democrática .

JNE: Tu fuente oficial en elecciones

jne eg2026 elecciones2026 votojoven peru democracia politica proceso2026 participacion juventud futuro voto peruanos ciudadania electores instituciones votacion garantiaelectoral jovenes informacion compromiso

Desde Jurado Nacional de Elecciones

¡Perú Electoral por JNE TV!.

Jóvenes de 17 años ¿votarán en las Elecciones2026? .

Encuestadoras ¿Tienen las reglas claras para las Elecciones2026? .

JNE plantea restituir facultad sancionadora de Jurados Electorales Especiales.

JNE Noticias al Día 13 de Agosto de 2025.

Sorteo para la designación del Tercer miembro de los 22 JEE's - EG.2026.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 13 de Agosto 2025.

¡Perú Electoral por JNE TV!.

JNE Noticias al Día 12 de Agosto de 2025.

Este miércoles 13 de agosto se realizará sorteo para designar tercer miembro de 22 JEE.

Audiencia Pública, miércoles 13 de agosto.

EligeBien Campaña de JNE TV llega al corazón del Cusco .

Elecciones 2026 El impacto económico antes, durante y después del proceso electoral .

Elecciones 2026 150 organizaciones políticas rumbo a las regionales y municipales .

JNE Noticias al Día 11 de Agosto de 2025.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

¡Perú Electoral por JNE TV!

video

Jóvenes de 17 años ¿votarán en las Elecciones2026?

video

Encuestadoras ¿Tienen las reglas claras para las Elecciones2026?

video

JNE plantea restituir facultad sancionadora de Jurados Electorales Especiales

video

JNE Noticias al Día 13 de Agosto de 2025

video

Sorteo para la designación del Tercer miembro de los 22 JEE's - EG.2026

video

Audiencia Pública del Pleno del JNE 13 de Agosto 2025

video

¡Perú Electoral por JNE TV!

video

JNE Noticias al Día 12 de Agosto de 2025

video

Este miércoles 13 de agosto se realizará sorteo para designar tercer miembro de 22 JEE

video

Audiencia Pública, miércoles 13 de agosto

video

EligeBien Campaña de JNE TV llega al corazón del Cusco

video

Elecciones 2026 El impacto económico antes, durante y después del proceso electoral

video

Elecciones 2026 150 organizaciones políticas rumbo a las regionales y municipales

video

JNE Noticias al Día 11 de Agosto de 2025

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 13 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo