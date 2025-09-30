GRABADO el 30-09-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 30 de setiembre de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional

Desde ATV Noticias

Ate: Asaltante dispara a joven que se resistió al robo de sus pertenencias.

Los Olivos: Salvaje ratero llora como un bebé al ser capturado por las autoridades.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar unas deliciosas rosas de hojaldre.

'Secretos de cocina': Programa del martes 30 de septiembre del 2025.

Venezolanos se hacen pasar por falsos pasajeros y acaban con la vida de taxista youtuber.

Presos de la Base Naval serán trasladados al Penal Ancón II tras fin del convenio con la Marina.

Animalista denuncia a mujer que adoptó a una perrita y luego la abandonó.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 30 de setiembre de 2025.

Extorsionadores dejan explosivo con carta amenazante ¡Pero fue en la casa equivocada!.

Gremios de transportistas divididos ante el nuevo paro anunciado para el 2 de octubre.

Transportistas formales decidirán HOY si serán parte del paro anunciado para el 2 de octubre.

¡Ni los niños se salvan! Escolares son asaltados tras salir del colegio en Los Olivos.

Mujer es extorsionada por vender pollo broaster en el Callao.

Sujeto acaba con la vida de su pareja embarazada a puño limpio tras un ataque de celos.

Mujer denuncia a la familia de su pareja por quererla botarla de casa con sus 3 hijos.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

