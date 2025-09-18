GRABADO el 18-09-2025

Congreso autoriza viaje de Dina Boluarte a Nueva York

El Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles por mayoría el viaje de la presidenta Dina Boluarte a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, previsto a realizarse del 21 al 25 de setiembre.



Con 62 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, la Representación Nacional dio luz verde para que la mandataria acuda a tierras norteamericanas, donde participará en la Semana de Alto Nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Desde el Poder Ejecutivo aseguran que el viaje de Boluarte Zegarra al referido evento internacional permitirá "posicionar al Perú como un actor involucrado con la paz, la democracia y el desarrollo sostenible".



SEXTO VIAJE



Cabe precisar que este será el sexto viaje que realizará la presidenta en lo que va del 2025. Anteriormente, Dina Boluarte visitó Suiza en enero, Vaticano y Ecuador en mayo, Francia en junio, Japón e Indonesia en agosto.

Desde 24 Horas

