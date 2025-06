GRABADO el 06-06-2025

Suspenden búsqueda de montañistas: "Yo sé que mi hermano y sus compañeros están vivos"

Los hermanos de Efraín Pretel piden que no suspenda la búsqueda de los montañistas extraviados en el nevado Artesonraju, en la región Áncash. Los tres jóvenes, que también incluye a Jesús Picón y Edson Bandeira Costa, llevan siete días perdidos.



