GRABADO el 19-09-2025

Fuerza Popular: retirarla por conducta antidemocrática y legitimar la violencia Pico a Pico

Hoy en Pico a pico:
- Fuerza Popular: retirarla por conducta antidemocrática y legitimar la violencia
- Aunque alcanzan firmas para moción de censura, Santiváñez tiene sus defensores
- Cosas que solo pasan en el Perú
- Conexión regional

¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!
Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/
Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe

noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

NO SE IRÁ SIN DENUNCIAR LAS MAFIAS Delia Espinoza revela cómo el Gobierno le pidió ser amigable.

Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima con su Marcha de Sacrificio".

Crisis en Machu Picchu, ¿quién gana y quién pierde? AGENDA REGIONAL.

No es solo del Cusco: gobernadores de la Mancomunidad de Los Andes alzan la voz por Machu Picchu.

Gobernador Werner Salcedo rompe el silencio y sentencia que Machu Picchu no tapará la inacción.

Junín: Juez favorece a minera Chinalco y confirman desalojo de últimas familias de Morococha antigua.

Fuerza Popular: retirarla por conducta antidemocrática y legitimar la violencia Pico a Pico.

Ayacucho: Dina Boluarte no se baña en manteca, está bañada en sangre, afirma dirigente del Asfah.

PASÓ EN EL PERÚ: Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima.

¡QUEMEN A LA FISCAL! Fujimoristas pegan el grito al cielo: Fiscalía pide que lo declaren ilegal.

NO SE GUARDÓ NADA Delia Espinoza dice sus verdades a la JNJ y les lanza una advertencia.

¿SOPORTARÁN? Congreso le siguió los pasos a Franco Vidal en KICK, pero llueven las burlas en vivo.

PASÓ EN EL PERÚ: Juez decide desalojo de familias en favor de empresa minera Chinalco.

Fujimoristas lanzan advertencia a sus colegas: los dibujitos pueden poner en jaque al Congreso.

¿MIEDO A LAS PROTESTAS? Congreso da marcha atrás en ley de pensiones y aprueba octavo retiro AFP.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

NO SE IRÁ SIN DENUNCIAR LAS MAFIAS Delia Espinoza revela cómo el Gobierno le pidió ser amigable

video

Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima con su Marcha de Sacrificio"

video

Crisis en Machu Picchu, ¿quién gana y quién pierde? AGENDA REGIONAL

video

No es solo del Cusco: gobernadores de la Mancomunidad de Los Andes alzan la voz por Machu Picchu

video

Gobernador Werner Salcedo rompe el silencio y sentencia que Machu Picchu no tapará la inacción

video

Junín: Juez favorece a minera Chinalco y confirman desalojo de últimas familias de Morococha antigua

video

Fuerza Popular: retirarla por conducta antidemocrática y legitimar la violencia Pico a Pico

video

Ayacucho: Dina Boluarte no se baña en manteca, está bañada en sangre, afirma dirigente del Asfah

video

PASÓ EN EL PERÚ: Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima

video

¡QUEMEN A LA FISCAL! Fujimoristas pegan el grito al cielo: Fiscalía pide que lo declaren ilegal

video

NO SE GUARDÓ NADA Delia Espinoza dice sus verdades a la JNJ y les lanza una advertencia

video

¿SOPORTARÁN? Congreso le siguió los pasos a Franco Vidal en KICK, pero llueven las burlas en vivo

video

PASÓ EN EL PERÚ: Juez decide desalojo de familias en favor de empresa minera Chinalco

video

Fujimoristas lanzan advertencia a sus colegas: los dibujitos pueden poner en jaque al Congreso

video

¿MIEDO A LAS PROTESTAS? Congreso da marcha atrás en ley de pensiones y aprueba octavo retiro AFP

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 19 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo