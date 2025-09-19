GRABADO el 19-09-2025

Fuerza Popular: retirarla por conducta antidemocrática y legitimar la violencia Pico a Pico

Hoy en Pico a pico:

- Fuerza Popular: retirarla por conducta antidemocrática y legitimar la violencia

- Aunque alcanzan firmas para moción de censura, Santiváñez tiene sus defensores

- Cosas que solo pasan en el Perú

- Conexión regional



NO SE IRÁ SIN DENUNCIAR LAS MAFIAS Delia Espinoza revela cómo el Gobierno le pidió ser amigable.

Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima con su Marcha de Sacrificio".

Crisis en Machu Picchu, ¿quién gana y quién pierde? AGENDA REGIONAL.

No es solo del Cusco: gobernadores de la Mancomunidad de Los Andes alzan la voz por Machu Picchu.

Gobernador Werner Salcedo rompe el silencio y sentencia que Machu Picchu no tapará la inacción.

Junín: Juez favorece a minera Chinalco y confirman desalojo de últimas familias de Morococha antigua.

Ayacucho: Dina Boluarte no se baña en manteca, está bañada en sangre, afirma dirigente del Asfah.

¡QUEMEN A LA FISCAL! Fujimoristas pegan el grito al cielo: Fiscalía pide que lo declaren ilegal.

NO SE GUARDÓ NADA Delia Espinoza dice sus verdades a la JNJ y les lanza una advertencia.

¿SOPORTARÁN? Congreso le siguió los pasos a Franco Vidal en KICK, pero llueven las burlas en vivo.

PASÓ EN EL PERÚ: Juez decide desalojo de familias en favor de empresa minera Chinalco.

Fujimoristas lanzan advertencia a sus colegas: los dibujitos pueden poner en jaque al Congreso.

¿MIEDO A LAS PROTESTAS? Congreso da marcha atrás en ley de pensiones y aprueba octavo retiro AFP.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

