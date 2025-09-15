GRABADO el 15-09-2025

Demoras en EsSalud: hasta 4 meses para ser atendido en hospitales del Seguro Social ROTATIVARPP

Un informe de RPP Data revela que los pacientes de EsSalud enfrentan cada vez mayores demoras para conseguir citas médicas. En algunos hospitales y centros de salud, la espera puede superar los cuatro meses, dependiendo de la especialidad y la región. Además, se reportan equipos médicos inoperativos y falta de insumos que agravan la situación.



