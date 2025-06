GRABADO el 21-06-2025

Miraflores: Larcomar continuará clausurado tras nueva inspección municipal

El centro comercial Larcomar, ubicado en la Costa Verde, continuará cerrado luego de que la Municipalidad de Miraflores realizara una nueva inspección este sábado a pedido del establecimiento. La visita tenía como objetivo obtener una nueva licencia de funcionamiento, sin embargo, las principales observaciones técnicas detectadas a inicios de semana siguen sin resolverse.



Eduardo Azabache, gerente de Fiscalización de la comuna, explicó que persisten grietas en vigas y muros exteriores, así como deficiencias en rutas de evacuación que no cuentan con la compartimentación adecuada ni certificaciones contra incendios. Además, se detectaron fallas en equipos eléctricos y tableros mal instalados, lo cual impide emitir el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).



No obstante, la municipalidad de Miraflores ha planteado la posibilidad de una reapertura parcial de Larcomar si se restringe el acceso a las zonas observadas, como los balcones con grietas estructurales. Para ello, el centro comercial deberá acordonar esas áreas y garantizar que no sean transitadas por el público mientras se realizan estudios más profundos.



NEUHAUS SE PRONUNCIA



Finalmente, Azabache fue enfático al señalar que no se permitirá la reapertura total del centro hasta que se levanten todas las observaciones. La verificación física se realizará una vez que los responsables de Larcomar presenten la documentación correspondiente. Por su parte, Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, cuestionó la clausura y la calificó como carente de fundamento técnico.





Ingresa a http://ptv.pe/446192 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 21/06/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 21 DE JUNIO DEL 2025.

Invierno 2025 será más frío que el año pasado, advierte Senamhi.

Chimbote: estudiante de ingeniería muere y sus compañeros resultan heridos en accidente.

Donald Trump tras confirmar ataque a Irán: Si la paz no llega rápido, iremos por otros objetivos.

Comas: denuncian presunto maltrato animal dentro de albergue.

Miraflores: Larcomar continuará clausurado tras nueva inspección municipal.

Micha Tsumura en exclusiva para Panamericana: Este premio le pertenece a todos los peruanos.

Estados Unidos bombardea instalaciones nucleares iraníes y desata tensión mundial (2/2).

SMP: dueños de mototaxis incendiadas por extorsionadores exigen justicia.

Estados Unidos bombardea instalaciones nucleares iraníes y desata tensión mundial (1/2).

Los Olivos: gracias a GPS intervienen a mujer por robar moto eléctrica.

Estación Naranjal del Metropolitano: mujer grave tras caerle poste de metal en la cabeza.

Asesinan a balazos a un conductor de la empresa Emptonsa en Carabayllo.

San Martín de Porres: auto pierde el control y termina empotrado en veterinaria.

Tráfico en Miraflores: semáforos mal sincronizados y exceso de obras causan caos vehicular.

Además hoy día 22 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.