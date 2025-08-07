GRABADO el 07-08-2025

Cepal proyecta que Perú solo crecería 2.9 en el 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ve en el Perú, similar a otras instituciones y analistas, una desaceleración en el 2026, año marcado por las elecciones generales. La institución proyecta que el país solo crecería 2.9.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/08/25.

Nicolás Lúcar critica a Gustavo Petro: "Tiene pretensión de apoderarse de territorio peruano".

Nicolás Lúcar critica a Gustavo Petro: "Tiene pretensión de apoderarse de territorio peruano".

Gobernador de Ucayali criticó las acusaciones de Petro y aseguró que estarán atentos.

Oro se afianza y dólar cede al enfriarse la economía de Estados Unidos.

"Estamos atentos a cualquier agresión que sufra nuestra Amazonía para responder inmediatamente".

Cepal proyecta que Perú solo crecería 2.9 en el 2026.

El índice global Fire Power del 2025, indica que Perú se encuentra en el puesto 49.

Fiscalía pedirá hoy prisión preventiva contra alcalde que agredió a su expareja.

Perú continúa entre los países con la mayor inseguridad alimentaria en Latinoamérica.

Breña: Celebración por aniversario de la 'U' deja calles llenas de residuos.

Coronel acusado de violación podría quedar libre este viernes.

Cercado de Lima: Restauran figura de uno de los leones ubicados en la entrada de 'La calle Capón'.

Triple asesinato en pollería de Lurín: Delincuentes dispararon frente a comensales.

Exalcalde de Santa Rosa denuncia abandono del Estado peruano: "Tenemos una hora de agua al día".

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.