GRABADO el 01-04-2025

¿Dónde está el TELEFÉRICO de LIMA? Otra PROMESA INCUMPLIDA de LÓPEZ ALIAGA NewsLR

¡Otra promesa que se cae!

Los teleféricos que unirían San Juan de Lurigancho, Independencia y El Agustino con el resto de Lima han sido declarados INVIABLES. Lo peor es que esto fue una gran promesa de campaña de Rafael López Aliaga. ¿Qué pasó con su idea de convertir Lima en la nueva Medellín o La Paz?



La ATU explica que los estudios técnicos no respaldan su construcción: el terreno es complicado, no hay integración con otros transportes y, como siempre, no hay presupuesto asegurado.



Este no es el primer proyecto que queda en el olvido ¿Te acuerdas del tren eléctrico privado? ¿Y el segundo piso para la Vía Expresa?



¿Tú qué opinas? ¿Seguiremos esperando más promesas vacías? Déjanos tu comentario y SUSCRÍBETE para más análisis de la actualidad.



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública teleférico RLA LópezAliaga MunicipalidadDeLima









































teleférico lima

promesas incumplidas lima

rafael lópez aliaga

transporte lima

movilidad urbana perú

atu lima

proyectos de transporte lima

noticias lima

actualidad perú

transporte público lima

san juan de lurigancho

el agustino

independencia lima

promesas políticas perú

tren eléctrico lima

vías de lima

infraestructura lima

urbanismo lima

noticias de perú hoy

análisis político lima

gestión municipal lima

transporte en lima hoy

lopez aliaga promesas

Ministro de SALUD descarta renunciar tras escándalo por SUEROS defectuosos de MEDIFARMA LR.

PERÚ brilló con la danza Valicha en un partido de la NBA en EE. UU. shorts lr.

¿500 MILLONES por TRENES VIEJOS? NewsLR.

Festival de cine en china tendrá películas hispanas MundoChina.

Ministro de SALUD destituye a directora de DIGEMID en menos de una semana LR.

FUJIMORISTA Ernesto Bustamante atacó a las mujeres profesionales DelHechoAlDicho shorts.

ARGENTINA reduce la POBREZA, pero ¿a qué costo? NewsLR.

LUIGI MANGIONE: piden PENA DE MUERTE contra asesino de CEO de UnitedHealthcare LR.

Periodista sufre AGRESIÓN de seguridad del Estado durante transmisión en vivo en Pucallpa shorts.

¿Dónde está el TELEFÉRICO de LIMA? Otra PROMESA INCUMPLIDA de LÓPEZ ALIAGA NewsLR.

Hombre QUEMA a su amigo por negarse a seguir tomando alcohol en Jesús María shorts.

"La salud de los peruanos está en manos de ACUÑA DelHechoAlDicho shorts.

CONGRESO EN VIVO: MINISTRO DE SALUD, MEDIFARMA Y SANNA RESPONDEN POR SUERO DEFECTUOSO.

El TURISMO y las AEROLINEAS HUNDIDAS por GU3RRA comercial de TRUMP NewsLR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 02/04/25 La República - LR.

Además hoy día 01 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde el canal La República - LR+ en Youtube.