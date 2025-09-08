GRABADO el 08-09-2025

Jaime Chincha: amigos y colegas se despiden de periodista EnVivoLR

Familiares, amigos y colegas llegaron para dar el último adiós a Jaime Chincha, reconocido periodista peruano, quien falleció el 7 de septiembre producto de un infarto. Chincha fue columnista de La República y conductor del programa 'Del Hecho al Dicho'.



