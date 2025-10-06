GRABADO el 06-10-2025

MEGAPROYECTO vial unirá LA MOLINA y SURCO bajo tierra y ayudaría a reducir tráfico

Con una inversión de más de 3.600 millones de soles, la obra contempla la construcción de dos túneles de 19,4 kilómetros que mejorarán el tránsito y la conectividad entre Santiago de Surco y La Molina. El MTC destacó que el proyecto beneficiará a más de un millón de personas y representa un modelo de gestión técnica y planificada. La ejecución tomará 60 meses.



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



00:00 - 00:21 Dos túneles unirán La Molina y Surco

00:22 - 00:45 Anuncio del ministro César Sandoval y beneficios del megaproyecto

00:46 - 01:08 ¿Cómo se construirán los túneles?

01:09 - 01:47 Duración de la construcción de la obra



tunel la molina

tunel la molina surco

tunel en lima

ministro de transportes

cesar sandoval ministro

ministerio de transportes y comunicaciones peru

PARO CON COLA Sin Guion con Rosa María Palacios.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 07 de octubre 2025 EnDirectoLR.

¿Hay paro de transportistas HOY martes 7 de octubre? EN VIVO 'Titulares en LR' TLR.

Se realiza paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre EnVivoLR.

PARO TRANSPORTISTAS LIMA: ¿qué instituciones educativas tendrán clases virtuales este 7 de OCTUBRE?.

¡Mañana habrá paro! Transportistas extienden paralización por 48 horas LR.

El paro continúa el 7 de octubre: ¿qué líneas pararán? LR.

Lima colapsa por paro de transportistas Noticias del 6 de octubre de 2025 LR.

MEGAPROYECTO vial unirá LA MOLINA y SURCO bajo tierra y ayudaría a reducir tráfico.

Transportistas SUSPENDIERON el PARO tras reuniones con ministros de Boluarte Las10DelDía.

Paro de transportistas: ¿qué pasará este martes 7 de octubre? LR.

Desarrollo agropecuario en Apurímac.

PARO de transportistas: POLICÍA RESULTO HERIDO durante PROTESTAS en el ÓVALO HABICH LR.

CRISIS en FRANCIA: MACRON pierde otro PRIMER MINISTRO y el país se divide NewsLR.

PARO de TRANSPORTISTAS en LIMA: las empresas de transporte que salieron en caravana.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.