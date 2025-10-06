GRABADO el 06-10-2025

MEGAPROYECTO vial unirá LA MOLINA y SURCO bajo tierra y ayudaría a reducir tráfico

Con una inversión de más de 3.600 millones de soles, la obra contempla la construcción de dos túneles de 19,4 kilómetros que mejorarán el tránsito y la conectividad entre Santiago de Surco y La Molina. El MTC destacó que el proyecto beneficiará a más de un millón de personas y representa un modelo de gestión técnica y planificada. La ejecución tomará 60 meses.

00:00 - 00:21 Dos túneles unirán La Molina y Surco
00:22 - 00:45 Anuncio del ministro César Sandoval y beneficios del megaproyecto
00:46 - 01:08 ¿Cómo se construirán los túneles?
01:09 - 01:47 Duración de la construcción de la obra

