MEGAPROYECTO vial unirá LA MOLINA y SURCO bajo tierra y ayudaría a reducir tráfico
Con una inversión de más de 3.600 millones de soles, la obra contempla la construcción de dos túneles de 19,4 kilómetros que mejorarán el tránsito y la conectividad entre Santiago de Surco y La Molina. El MTC destacó que el proyecto beneficiará a más de un millón de personas y representa un modelo de gestión técnica y planificada. La ejecución tomará 60 meses.
00:00 - 00:21 Dos túneles unirán La Molina y Surco
00:22 - 00:45 Anuncio del ministro César Sandoval y beneficios del megaproyecto
00:46 - 01:08 ¿Cómo se construirán los túneles?
01:09 - 01:47 Duración de la construcción de la obra
