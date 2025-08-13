Con cinco balazos mataron a vigilante de mercado a plena luz del día
De cinco balazos asesinaron a un vigilante del distrito de Carabayllo. La víctima fue atacada cuando recién iniciaba su jornada de trabajo. La policía no descarta que el la causa sea el cobro de cupos.
