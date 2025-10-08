¡INCREÍBLE! Así tuvo que salir Phillip Butters de radio en Puno HLR
puno phillipbutters
El periodista acudió a una radio local para ser entrevistado y tuvo que esconderse para evitar que le lancen piedras y pichi.
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
atacan a phillip butters
phillip butters en puno
phillip puno
Desde La República - LR+
Hildebrandt arremete contra Dina Boluarte tras su consejo sobre llamadas extorsivas HLR.
Chofer que cobró pasaje a policía: "Para mí sí vinieron 9 efectivos" short lr.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 08 de octubre 2025 EnDirectoLR.
Phillip Butters salió escoltado por PNP en Puno EnVivoLR.
Chofer que cobró 2 soles a policía denuncia abuso de autoridad LR.
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú?: Esto dice experto LR.
¡INCREÍBLE! Así tuvo que salir Phillip Butters de radio en Puno HLR.
¡ATENCIÓN! Gerald Oropeza insinúa atentado contra Dina Boluarte tras paro de transportistas HLR.
Chofer que cobró 2 soles a policía irá a la cárcel, según abogado lr.
CURWEN RECHAZA BURLA DE DINA AL PEDIR QUE NO RESPONDAN A LLAMADAS CURWEN EN LA REPÚBLICA.
DINA BOLUARTE SE BURLA DE LAS VÍCTIMAS DE LA EXTORSIÓN Y SC4RIAT0 ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.
¡De terror! PNP investiga triple crimen en SMP EnVivoLR.
Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois LR.
RMP SOBRE ASESINATOS DE TRANSPORTISTAS: EL PROBLEMA CENTRAL ESTÁ EN LA POLICÍA SIN GUION.
Chofer denunciado por 3 delitos por cobrar pasaje a policía EnVivoLR.
Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.