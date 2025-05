GRABADO el 28-05-2025

Gobierno rechaza intento de reabrir caso Rolex contra Dina Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, cuestionó públicamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por pedir al Congreso reconsiderar el archivamiento de la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. Arana calificó esta solicitud como un exceso sin precedentes que busca vulnerar las competencias del Legislativo.



Durante una conferencia de prensa, Arana explicó que el recurso presentado por Espinoza no está contemplado en el Reglamento del Congreso para el tratamiento de denuncias constitucionales. Además, afirmó que esta acción no tiene precedentes en la historia reciente del país, y que representa un desconocimiento del marco legal.



La denuncia en cuestión fue archivada por la Comisión Permanente del Congreso tras un informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La denuncia fue presentada originalmente por la Fiscalía para investigar la compra de relojes de lujo por parte de la mandataria.



AFECTA LA INVESTIDURA PRESIDENCIAL



Arana también manifestó su preocupación por un presunto asedio de la Fiscalía hacia el Ejecutivo, mencionando que se han presentado múltiples denuncias por hechos que no estarían prescritos según el artículo 117 de la Constitución. Según él, estas acciones complican la estabilidad política y afectan la investidura presidencial.

Además hoy día 29 de Mayo en el calendario del Perú.

