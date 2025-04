GRABADO el 04-04-2025

Pedro Castillo: Juzgado evitó que expresidente se acredite en juicio oral por golpe de Estado

01: 20 p.m. Finaliza audiencia



12: 30 p.m. El periodista revela que fue Betssy Chávez quien les indicó tanto a él como a su reportera acudir al despacho presidencial para grabar el mensaje a la Nación.



12: 20 p.m. Señaló que previamente no les habían informado sobre dicha cobertura (mensaje).



12: 10 p.m. Declara el camarógrafo Antonio Pantoja, quien registró el discurso de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.



12:05 p.m. Asegura que durante la transmisión del mensaje golpista estaba con descanso médico y tomó conocimiento por la televisión.



11:50 a.m. Declara en el juicio el coronel PNP Edwin Gutiérrez, exjefe de seguridad del Congreso.



11:10 a.m. Señaló que el día del mensaje golpista Bettsy Chávez dispuso en un chat grupal del Ejecutivo que todos los ministros de Estado acudieran al Ejecutivo.



11: 05 a.m. declara congresista y exministra de la Mujer Heidy Juárez.



10:55 a.m. Tras un extenso debate, el juzgado determinó que Castillo Terrones sí podrá acreditarse durante las siguientes sesiones. Le exhortaron no emitir calificativos contra el juicio o los magistrados.



10:35 a.m. El colegiado declaró infundado el pedido de reposición hecho por el abogado de Castillo. En ese sentido, la jueza señaló que Castillo calificó de Herodías a la directora de debates y ayer calificó de "mamarracho" el juicio en su contra.



10:25 a.m. Con motivo de una ceremonia, se producirán explosiones.



10:15 a.m. En ese sentido, dijo que el juez puede hacer uso del poder disciplinario y señaló que el expresidente ha agraviado a la directora de debates en reiteradas oportunidades.



10:05 a.m. La magistrada le aseguró al abogado de Castillo que desde el inicio de este juicio el acusado emite palabras fuera de lugar.



09:45 a.m. Ante ello, el letrado pidió a los magistrados que le hagan llegar la normativa que permite esa situación.



09:40 a.m. El abogado del expresidente Pedro Castillo cuestionó al colegiado por no darle la palabra a su patrocinado y solo señalar que está presente.



09:35 a.m. asistentes brindan sus generales de ley.



09:30 a.m. La expremier Bettsy Chávez pidió la palabra al colegiado y aseguró que padece laberintitis y que actualmente se encuentra aturdida y no ha comido desde ayer. Minutos después se retiró de la sala.



09:05 a.m. se inicia audiencia



Continúa el juicio oral contra el expresidente de la República Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre de 2022. El exmandatario afronta un pedido de 34 años de prisión por los delitos de rebelión.



La audiencia se desarrolla en la sala de audiencias de la Corte Suprema. Se espera que participe en la audiencia de hoy como testigo del Ministerio Público el periodista Antonio Patoja, camarógrafo que filmó el mensaje golpista para TV Perú.



Asimismo, también ha sido citado para la sesión de hoy el policía Edwin Gutiérrez y la congresista de la República Heidy Juárez Calle, quien era ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) el día del golpe de Estado.





