GRABADO el 07-10-2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: Este lunes vence el plazo para la renuncia de autoridades que busquen postular

Y también:
Conoce las novedades para la jornada electoral de abril
Hasta el 31 de octubre, partidos y alianzas podrán presentar sus candidaturas para primarias

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 6 de octubre de 2025.

Envivo Convenio Interinstitucional entre IRTP y JNE.

TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te cuenta en lengua ashaninka cómo identificar contenidos falsos.

Presidente del JNE se solidariza con familias víctimas de la delincuencia.

148 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones regionales y municipales 2026.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce las fechas clave.

Autoridades que renuncian: ¿a qué cargos pueden postular ahora?.

Cuándo conoceremos las listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026?.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua quechua Cusco Collao.

Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de octubre de 2025.

8 de cada 10 peruanos teme que campañas electorales sean financiadas con dinero ilegal .

Hoy vence el plazo para aprobar cambios para las elecciones regionales y municipales 2026 .

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 6 de octubre de 2025

video

Envivo Convenio Interinstitucional entre IRTP y JNE

video

TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te cuenta en lengua ashaninka cómo identificar contenidos falsos

video

Presidente del JNE se solidariza con familias víctimas de la delincuencia

video

148 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones regionales y municipales 2026

video

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce las fechas clave

video

Autoridades que renuncian: ¿a qué cargos pueden postular ahora?

video

Cuándo conoceremos las listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026?

video

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua quechua Cusco Collao

video

Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de octubre de 2025

video

8 de cada 10 peruanos teme que campañas electorales sean financiadas con dinero ilegal

video

Hoy vence el plazo para aprobar cambios para las elecciones regionales y municipales 2026

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 08 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo