ENVIVO Hoy en JNEalDía: Este lunes vence el plazo para la renuncia de autoridades que busquen postular



Y también:

Conoce las novedades para la jornada electoral de abril

Hasta el 31 de octubre, partidos y alianzas podrán presentar sus candidaturas para primarias

Envivo Convenio Interinstitucional entre IRTP y JNE.

TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te cuenta en lengua ashaninka cómo identificar contenidos falsos.

Presidente del JNE se solidariza con familias víctimas de la delincuencia.

148 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones regionales y municipales 2026.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce las fechas clave.

Autoridades que renuncian: ¿a qué cargos pueden postular ahora?.

Cuándo conoceremos las listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026?.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua quechua Cusco Collao.

Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.

8 de cada 10 peruanos teme que campañas electorales sean financiadas con dinero ilegal .

Hoy vence el plazo para aprobar cambios para las elecciones regionales y municipales 2026 .

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

