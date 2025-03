La Corte Suprema del Perú tomará una decisión crucial respecto a la investigación que involucra a Nadine Heredia, ex primera dama del país, en el caso del Gasoducto Sur Peruano. La Fiscalía la acusa de colusión agravada, señalando que Heredia favoreció a Odebrecht en la concesión del gasoducto.



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



