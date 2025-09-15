GRABADO el 15-09-2025

Arequipa: Incendio forestal destruye alrededor de 100 hectáreas afectando a tres distritos

El incendio consumió cerca de 100 hectáreas en la parte alta de la ciudad de Arequipa. Los distritos más afectados fueron Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata. Equipos de bomberos, municipalidades y Defensa Civil trabajaron para contener la emergencia en zonas de difícil acceso.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Betssy Chávez: "Nunca se demostró en el GPS del vehículo que yo me estaba fugando del país".

Betssy Chávez: "Tenía acceso a periódicos y una radio a pilas para poder escuchar".

"La empresa Consettur está generando este conflicto", afirma Maycol Ugarte.

Continúa tensión en Machu Picchu por huelga: Exigen salida de la concesionaria Consettur.

Iquitos: Familia del joven loretano asesinado en Lima pide apoyo para traslado del cuerpo.

VMT: Hoy inicia la veda reproductiva para el pejerrey y el choro.

Nuevo atentado en Trujillo: Detonan artefacto explosivo en la urbanización la Rinconada.

PJ dicta 9 meses de prisión preventiva a conductor responsable de accidente en Vía Evitamiento.

Vía Expresa Grau: Confirman cierre total de importante tramo desde este 15 de septiembre.

VMT: Familia de chofer asesinado exige justicia y pide apoyo a la presidenta Boluarte.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Día Mundial del Linfoma

Día Mundial del Linfoma

Día Internacional de la Democracia

Día Internacional de la Democracia

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

lunes, 15 de setiembre de 2025

17º Lima
3.50
