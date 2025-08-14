GRABADO el 14-08-2025

Martin Vizcarra en prisión preventiva por cinco meses Mirada de Fondo

La orden judicial de 5 meses de prisión preventiva contra MartínVizcarra, acusado de recibir presuntas coimas por S/2.3 millones por obras cuando fue gobernador de Moquegua, es analizada por Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este jueves 14 de agosto.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

MARTIN VIZCARRA EN PRISIÓN UNOMÁS ENVIVO.

Martín Vizcarra en prisión preventiva: Expresidente llega a Barbadillo TQH EN VIVO.

Martín Vizcarra: ¿qué razones tuvo el juez Chávez para dictar prisión preventiva? El Comercio.

Vizcarra preso: el patrón de corrupción que persigue a los expresidentes peruanos El Comercio.

Guerra Trump vs. Maduro: 4 impactos económicos del decomiso a bienes chavistas El Comercio.

Trump manda tropas al mar del Caribe para frenar cárteles de la droga El Comercio.

La reacción de Martín Vizcarra mientras espera su traslado a Barbadillo El Comercio.

¿QUÉ HARÍAS SI FUERAS UN POLÍTICO? política eleccionesperú2026.

Colombia: atentan contra congresista el mismo día del funeral de Miguel Uribe El Comercio.

Martin Vizcarra en prisión preventiva por cinco meses Mirada de Fondo.

Juez dicta cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra El Comercio.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así fue el DISCURSO de DESPEDIDA de su papá y su esposa EN VIVO.

Juicio a Vizcarra en vivo: PJ evalúa pedido de prisión preventiva por caso Moquegua El Comercio.

Juicio a Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua TQH EN VIVO.

Ola de incendios en España: la peor tragedia ambiental en años El Comercio.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.