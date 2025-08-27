Presuntos favores y cobros indebidos en Policía: Nicanor Boluarte y Santiváñez implicados en caso
El Ministerio Público allanó, esta mañana, la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por un nuevo caso de organización criminal. En este, también estaría implicado el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. La Fiscalía está investigando favorecimientos y cobros indebidos en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.
Desde Latina Noticias
ALLANAN LA CASA DE NICANOR BOLUARTE: NUEVA INVESTIGACIÓN INVOLUCRA A JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ.
Expresidente Martín Vizcarra retornará al penal de Barbadillo tras anunció de Juan José Santiváñez.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025.
Conductores no respetan desvíos: Tráfico en autopista Prialé se complica más por obras de by-pass.
VIZCARRA VUELVE A BARBADILLO: JUAN JOSÉ SANTIVAÑEZ EN CONFERENCIA DE PRENSA TRAS VOLVER AL GABINETE.
"Es un abuso más de la Fiscalía", sostuvo Luis Vivanco abogado de Nicanor Boluarte tras allanamiento.
Ministro y hermano de presidenta implicados: Allanamientos por presuntos favorecimientos en Policía.
Allanan la vivienda de Nicanor Boluarte por nuevo caso de investigación denominado 'Ícaro'..
Abogado de Nicanor Boluarte reacciona a allanamiento: "Mi patrocinado no conoce a Santiváñez".
CAMPANAZO EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA.
Presuntos favores y cobros indebidos en Policía: Nicanor Boluarte y Santiváñez implicados en caso.
Ministro Santiváñez también implicado en este caso: Fiscalía allana casa de hermano de presidenta.
Así es cómo clonan tu voz con inteligencia artificial para estafar a través de llamadas telefónicas.
Revelan que miembros del Tren de Aragua gozan de "celdas VIP" al interior de la cárcel Santiago 1.
Exprocuradora Delia Muñoz: "Siempre que una persona era censurada, no volvía a ejercer el cargo".
Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.
