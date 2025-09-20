GRABADO el 20-09-2025

Protesta pacífica en Arequipa contra Gobierno de Turno

Este fin de semana, decenas de ciudadanos salieron a las calles de Arequipa en una marcha pacífica para expresar su descontento con el actual gobierno. Portando banderas, pancartas y consignas, los manifestantes exigieron cambios inmediatos. La movilización se desarrolló de manera ordenada, con presencia de colectivos civiles, estudiantes, sindicatos y ciudadanos independientes que aseguran sentirse "abandonados" por las autoridades.

Dina Boluarte
Congreso
Arequipa
Marcha Pacífica

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

