GRABADO el 09-10-2025

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota admisión de mociones de vacancia

Luego de la comparecencia del gabinete Arana, el Pleno del Congreso vota sobre la admisión de las mociones de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

"QUÉ PAÍS TAN RARO" Prensa extranjera revela los antecedentes de José Jerí tras vacancia de Dina.

Tras vacancia de Dina Boluarte, ministro de Agricultura aún cumple funciones en Arequipa.

La Libertad: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña.

Ayacucho: Si nos callamos, aceptamos, Asfah defiende protesta ante visita de autoridades.

Cusco: Defensor del Pueblo defiende a Philip Butters y advierte anarquía tras protestas en Juliaca.

Desafíos y oportunidades para la inversión en la Amazonía peruana AGENDA REGIONAL.

¡HISTÓRICO! Dina Boluarte VACADA y un acusado de abuso sexual toma el control del Perú.

¡CASI LLORAN! Así reaccionaron al anuncio de la vacancia de Dina Boluarte: una fiesta en Lima.

El fin de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota vacancia mientras se especula con renuncia.

¡SE ACABÓ! Así se vivió la VACANCIA de Dina Boluarte: gritos, caos y traiciones.

¡LA POLICÍA LLEGA A LA EMBAJADA! Contingente PNP interviene protesta en embajada de Ecuador.

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota admisión de mociones de vacancia.

PASÓ EN EL PERÚ: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña.

ESPECIAL Vacancia de Dina Boluarte es inminente: así le dieron la espalda todos sus aliados.

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Gabinete Arana se presenta ante el Pleno del Congreso.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

