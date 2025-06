GRABADO el 18-06-2025

DANNY ROSALES: 'Roche con Pepino, Pachi Pachi, casi renuncia a JB e infidelidades cafeconlachevez

Danny Rosales lo contó todo en Café con la Chevez: las drog4s en la TV, Dayanita y la bronca con una mujer trans, Pepino, Pachi Pachi, su renuncia a JB y mucho más. No te pierdas este café con harto chimi chimi.



entrevista podcast dannyrosales cafeconlachevez pepino jbenatv



00:00 Inicio

05:19 Danny Rosales revela que sufrió grave enfermedad que lo dejó en silla de ruedas por 4 años: "Un bicho se tragó mi columna

23:30 Danny Rosales y su casaca de La Cachina usada en Star Wars: "Pagué 50 soles y la usaron en la película"

28:45 Danny Rosales sobre Jorge Luna y su imitación: "Nos conocemos pero no somos amigos. Me río igual que él y la nariz me ayuda"

33:22 Danny Rosales y su experiencia con las drogas: "He aceptado porque pensé que me podían jalar a la TV" (pitear la palabra coca)

36:48 Danny Rosales revela que pagaba 4 soles por un cine porn para dormir: "No tenía plata para el hotel"

53:12 Danny Rosales rompe su silencio sobre Pachi Pachi: "Hubo tentación, gusto, atracción, pero cometí un error"

59:14 Danny Rosales y la tremenda pelea que protagonizó con un sereno: "Le metí un cabezazo, lo tumbé al suelo y lo remaché. Regresó con 8 con cascos y escudos"

01:09:42 Danny Rosales sobre Mondonguito: "Yo no quiero una vejez así"

01:13:24 Danny Rosales echa a Maicelo y su trabajo en pandemia: "Fumigaba casas y se metía con Covid"

01:19:08 Danny Rosales revela tremenda llamada de mujer trans a Dayanita: "Mi marido solo está contigo porque le das pena"

01:21:02 Danny Rosales confiesa que odiaba a Pepino: "Yo no quería que siga en el programa. Se murió mi amistad con él"

01:26:01 Danny Rosales revela el motivo de su enemistad con Pepino: "Me plantó con el circo, le rogué por mis hijos"

01:28:14 Danny Rosales revela que intentó renunciar a JB en ATV: "Mi hijo lloró por un skecth y hablé con Jorge"

01:32:31 Danny Rosales revela que fue infiel a su exesposa: "Mi matrimonio no terminó por eso"



