Elecciones 2026 150 organizaciones políticas rumbo a las regionales y municipales

Las elecciones regionales y municipales 2026 serán históricas: más de 150 organizaciones políticas participarán en un proceso que también contempla bicameralidad, reconteo de votos y otros cambios importantes.

