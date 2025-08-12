GRABADO el 12-08-2025

Elecciones 2026 150 organizaciones políticas rumbo a las regionales y municipales

Las elecciones regionales y municipales 2026 serán históricas: más de 150 organizaciones políticas participarán en un proceso que también contempla bicameralidad, reconteo de votos y otros cambios importantes.



SUSCRÍBETE! En JNETV te brindamos información oficial y actualizada sobre los procesos electorales a nivel nacional y la cultura democrática .



JNE: Tu fuente oficial en elecciones



eg2026 elecciones2026 jne politicaperuana bicameralidad voto2026 peru democracia politica reconteodevotos eleccionesregionales eleccionesmunicipales participacionciudadana organizacionespoliticas procesoelectoral noticiasperu

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Audiencia Pública del Pleno del JNE 13 de Agosto 2025.

¡Perú Electoral por JNE TV!.

JNE Noticias al Día 12 de Agosto de 2025.

Este miércoles 13 de agosto se realizará sorteo para designar tercer miembro de 22 JEE.

Audiencia Pública, miércoles 13 de agosto.

EligeBien Campaña de JNE TV llega al corazón del Cusco .

Elecciones 2026 El impacto económico antes, durante y después del proceso electoral .

Elecciones 2026 150 organizaciones políticas rumbo a las regionales y municipales .

JNE Noticias al Día 11 de Agosto de 2025.

Más de cuatro mil informes de fiscalización sobre faltas a las reglas electorales.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE. Diferencia entre una encuesta y un sondeo de opinión..

Fake news en elecciones JNE capacita a 300 periodistas para frenar la desinformación .

Recuento de votos JNE adopta medidas para un proceso ágil en las elecciones 2026.

Elecciones 2026 Este mes se instalan 22 Jurados Electorales Especiales ¿cuál es su función?.

Elecciones 2026 ¿Observadores electorales? Conoce quiénes son y cuál es su labor.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.