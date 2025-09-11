GRABADO el 12-09-2025

DINA en la gloria y PROBLEMAS en el paraíso Sin Guion con Rosa María Palacios

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

RRosa María Palacios hoy en SinGuion:

CONGRESO BLINDA A DINA BOLUARTE

Se archiva la denuncia constitucional contra la presidenta por el caso muerte en protestas.

https://larepublica.pe/politica/2025/09/11/dina-boluarte-en-negacion-presidenta-vuelve-a-desestimar-a-las-encuestas-y-asegura-que-la-alaban-en-el-extranjero-hnews-976316



LAS OBRAS EXPRESS DE LÓPEZ ALIAGA

Contraloría observa proyectos sin estudios sólidos promovidos por la municipalidad de Lima.

https://larepublica.pe/sociedad/2025/09/11/las-obras-express-de-lopez-aliaga-sin-estudios-solidos-6-observadas-por-contraloria-y-10-quedarian-inconclusas-en-su-gestion-ntpe-802204



FUERZA POPULAR CUESTIONA A RLA

Vocero de Fuerza Popular critica la gestión municipal de Rafael López Aliaga por falta de planificación.



INVITADO: ENRIQUE CASTELLANOS

El economista analiza la nueva reforma de pensiones:

Es más el costo que beneficio.



LaRepública

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

